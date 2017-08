SFK-krisen er et faktum - ble knust av tabelljumboen

SFK kjemper for overlevelse på fjerde nivå i norsk fotball denne høsten. Den oppgaven blir langt tøffere etter søndagens kamp, da Orkla slo gultrøyene hele 8-2 (!) på eget kunstgress.

Allerede til pause sto det 7-0. Steinkjers to trøstemål kom de siste ti minuttene, signert innbytter Thomas Sivertsen.

Under streken

Tapet gjør at Steinkjer nok en gang ligger under nedrykksstreken i 3. divisjon avdeling 5. Søndagens motstander Orkla, som lå på bunnen før helgas runde, er nå bare ett poeng bak nordtrønderne

Fire lag rykker ned fra avdelingen. SFK ligger på plassen rett under streken, men er à poeng med Mosjøen - som før helga ble tilkjent seier mot Mo etter protest - mens Orkla og Sverresborg følger poenget bak. Opp til Mo, som er første lag over streken, er det imidlertid kun ett poeng.

Drastiske grep?

Tidligere denne uka uttalte Eirik Tronstad, ny sportslig leder i Steinkjer Fotballklubb, at det ikke vil komme drastiske grep med det første.

– Det første vi må gjøre er å realitetsorientere oss om situasjonen vi er inne i. Men det jeg opplever, i den lille perioden jeg har vært tett på A-gruppa, er at vi har bedre oppmøte på trening, bedre treninger og en langt mer motivert gjeng nå enn da høstsesongen startet, sa Tronstad, som fulgte opp med:

– Jeg har vært klar overfor trenere og spillere at jeg forventer at alle gir ett hundre prosent ut sesongen slik at vi sammen kan klare dette, sier SFK-lederen.

Nå gjenstår det å se hva som skjer på styrerommet på Guldbergaunet i tida framover. Med ti serierunder igjen er det ingen tvil om at Steinkjer lever svært farlig med tanke på nedrykk til nivå fem.

– Blir fullstendig overkjørt

En presset Odd Einar Fossum var naturlig nok en slagen mann etter kampen. SFK-treneren svarer følgende på spørsmålet om hva som skjedde på Fannrem søndag ettermiddag:

– Alt som ikke skulle skje, skjedde. Vi var enige i forkant om at de ikke skulle få brudd, at vi skulle være oppe i duellene og vinne andreballer. Vi gjør ingenting av det, og blir fullstendig overkjørt de første 20, sier Fossum.

Da sto det allerede 4-0 til hjemmelaget. Fem minutter senere sto det 5-0, før to scoringer inn mot pause sørget for hele 7-0 halvveis.

8-0 kom like etter pause. Deretter roet Orkla-presset seg, og Thomas Sivertsen fikk pyntet på resultatet med sine to scoringer på tampen.

– Vi vasker opp i pausen, men da er kampen over for lengst. Det er flere personlige feil, men det er først og fremst en kollektiv totalsvikt som gjør at det blir så stygt, sier SFK-trener Fossum.