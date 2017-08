Anders Trondsen på medisinsk test i Rosenborg

Sarpsborg-profilen Anders Trondsen er i ferd med å fullføre overgangen til Rosenborg. Han var til legesjekk i trønderklubben mandag formiddag, melder TV 2.

RBK bekrefter på Twitter at klubben vil holde pressekonferanse på Brakka klokka 14.30 mandag - og at ny spiller vil presenteres.

15 mllioner

Ifølge VG vil østfoldingene kreve rundt 15 millioner kroner for Trondsen. Avisen skriver at flere utenlandske klubber skal ha vært interessert i å hente midtbanespilleren, men nå tyder alt på at han havner på Lerkendal.

Trondsen har vært blant Sarpsborgs aller beste spillere denne sesongen. Laget ligger på annenplass på tabellen, sju poeng bak Rosenborg.

Midtsjø til Nederland?

Det er grunn til å tro at Trondsen vil erstatte Fredrik Midtsjø. Stjørdalingen er linket til nederlandske AZ Alkmaar, hvor han i tilfelle vil gjenforenes med kompisen Jonas Svensson.

Som Trønder-Avisa skrev i starten av august, er nederlenderne forberedt på å legge rundt 20 millioner kroner på bordet for mitbanespilleren.

AZ-manager John van den Brom var på plass da Rosenborg spilte mot Celtic på Lerkendal i Champions League-kvalifiseringen for halvannen uke siden.

Midtsjø var for øvrig blant RBKs klart beste spillere da trønderne vant 2-1 over Molde etter en sterk snuoperasjon på Aker Stadion lørdag.

Saken oppdateres.