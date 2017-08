Avis: Midtsjø flyr til Nederland rett etter Ajax-kampen

Det har ligget i kortene i hele sommer at stjørdalingen tar steget ut i Europa før overgangsvinduet stenger.

Den siste tiden har Midtsjø vært kraftig linket til nederlandske AZ Alkmaar, som har studert Rosenborgs midtbanespiller nøye.

Avis: Enig med klubb og spiller

Nå skriver avisa Telegraaf at AZ skal være enig både med Rosenborg og med spilleren – og at Midtsjø reiser til Nederland for å foreta den medisinske testen etter RBKs viktige playoffkamp til Europaligaen torsdag kveld.

Avisa melder videre at Midtsjø skal være enig med AZ om en fireårskontrakt. I Alkmaar-klubben vil han i tilfelle gjenforenes med kompisen Jonas Svensson.

Mer penger på bordet?

Trønder-Avisa meldte om Midtsjø-interessen allerede i midten av juli. Siden den gang har AZ intensivert jakten, og i starten av august bekreftet sportsdirektør Max Huiberts interessen overfor Voetbal International – og senere også overfor AZ' egne sider.

De første rapportene fortalte at den nederlandske klubben var villige til å legge rundt 20 millioner kroner på bordet for 24-åringen. Forrige uke bekreftet Huiberts at de forhandlet med Rosenborg, men at «forhandlingene sto litt fast». Når partene nå skal være enige, handler det enten om at klubben har lagt fram et bedre tilbud – eller rett og slett at trønderne har fått viljen sin med tanke på å beholde Midtsjø ut kvalifiseringen til Europa.

Trondsen-overgangen viktig

Fredrik Midtsjø selv har vært svært ordknapp om en eventuell overgang, det samme har agent Bjørn Tore Kvarme og sportssjef Stig Inge Bjørnebye i Rosenborg.

Overgangen til Anders Trondsen fra Sarpsborg til Rosenborg for halvannen uke siden (samt kjøpet av Samuel Adegbenro fra Viking påfølgende dag) sendte Midtsjø et langt steg nærmere Nederland. I Trondsen har trønderne en erstatter på midtbanen, samtidig som duoen trolig koster Rosenborg nærmere 30 millioner kroner, noe som gjør et salg av Midtsjø langt mer kjærkomment.

God timing for Midtsjø

For Midtsjø virker timingen på en overgang å være god. Siden debutkampen mot moderklubben Stjørdals-Blink i cupen 13. mai 2010, har nordtrønderen notert seg for 145 offisielle kamper og 21 scoringer for Rosenborg. Han har vært fast inventar på Kåre Ingebrigtsens lag de siste tre sesongene, og var toneangivende for laget som tok dobbelen – gull i serie og cup – i både 2015 og 2016, og virker nå sulten på å ta neste steg.

Torsdagens kamp mot Ajax på Lerkendal virker dermed å være hans siste i RBK-trøya – iallfall i denne omgangen. Hjemmelaget har en gyllen sjanse til å ta seg til gruppespillet i Europaligaen etter 1-0-seieren i Amsterdam forrige uke.