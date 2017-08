Sakshaug-karantenen redusert etter at SFK sendte inn videobevis

Situasjonen oppsto på slutten av oppgjøret, hvor Steinkjer tok en meget viktig 2-0-seier. SFK-spissen skjermet ballen nede ved cornerflagget og havnet i en duell med to Træff-spillere. Den ene holder igjen foten til Sakshaug, som langer ut en hånd – uten å treffe motspilleren.

Da har allerede dommer blåst i fløyta – og i kamprapporten meldes det at Sakshaug får det røde kortet for et spark.

SFK sendte inn video

Opprinnelig var det snakk om tre kampers karantene, men Steinkjer fikk tirsdag beskjed om at forbundet har vurdert situasjonen på nytt, blant annet ved bruk av Steinkjer innsendte video, og kommet fram til at én kamp er tilstrekkelig.

– Videobildene viser tydelig at det ikke er et spark fra Sindre. Det man kan ta ham for er den hånda, men da har dommeren allerede blåst. Jeg er veldig glad for at forbundet vurderte det slik at vi slipper med bare den ene kampen, sier SFK-trener Odd Einar Fossum.

Mister lokaloppgjøret mot Verdal

Steinkjer mister uansett Sakshaug i helgas lokaloppgjør borte mot Verdal. Den går også Thomas Breistrand glipp av, mens David Belsvik, Daniel Viem og Kim Rune Holmvik må testes inn mot kampstart.

For Verdal er keeper Maciej Raniowski og anvendelige Deyzin Abdulla ute med karantene.

Kampen kan du se direkte på www.t-a.no lørdag klokka 16.00