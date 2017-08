Disse lagene kan Rosenborg møte i Europaligaen

Fredag trekkes gruppene i Europaligaen.

Etter Rosenborgs bragd mot Ajax over to kamper, kan trønderne benke seg ned i spenning for å se hvilke tre lag de skal møte både hjemme og borte utover høsten.

Trekningen foretas klokka 13.00 i Monaco. Tove Moe Dyrhaug representerer trønderne i fyrstedømmet.

Rosenborg tredjeseedet

RBK er seedet i pulje tre av fire, og vil dermed møte to lag som på papiret er sterkere, og ett lag som på papiret er svakere.

I pulje én finner vi lag som Arsenal og AC Milan, i pulje to blant andre Everton og Marseille, mens overraskelseslaget Östersund er seedet i den fjerde og siste puljen.

Dyrhaug om muligheten til å møte Östersund i gruppespillet: – Östersund? Nei, det er for kjedelig. Storsjöcupen får nordtrønderne ta seg av! Tove Moe Dyrhaug opplevde en følelsesmessig berg-og-dalbane da Rosenborg tok seg videre til gruppespillet i Europa League.

Hele seedingen:

1. seedet:

Arsenal, Zenit St. Petersburg, Lyon, Dynamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, AC Milan, Viktoria Plzen, Salzburg, FC København, Sporting Braga

2. seedet:

Steaua Bucuresti, Ludogorets, BATE Borisov, Everton, Young Boys, Marselle, Real Sociedad, Maccabi Tel-Aviv, Lokomotiv Moskva, Austria Wien, Hertha Berlin

3. seedet:

Astana, Partizan Beograd, Hoffenheim, Köln, RIjekta, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Haboel Beer-Sheva

4. seedet:

Apollon Limassol, Istanbul Basaksehir, Konyaspor, Vitesse Arnhem, Slavia Praha, Røde Stjerne, AEK Aten, FC Zlin, Lugano, Vardar Skopje, Skenderbeu, Östersund