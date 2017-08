Helland fikk den motstanderen han ikke ville ha

Rosenborg møter Zenit St. Petersburg (Russland), Real Sociedad (Spania) og Vardar Skopje (Makedonia) i gruppe L i Europaligaen i høst.

Det ble klart i fredagens trekning i Monaco.

– Det var ikke så kult som vi kunne håpet på. Det var ett lag jeg ville unngå, og det var Zenit, sier Pål Andre Helland.

– Hvorfor?

– For Zenit er like god sportslig som Arsenal og Milan, men så vet ikke folk at de er like god. Navnet klinger ikke like bra. For dem som ikke følger med like godt på fotball tenker nok at vi skal overkjøre Zenit over to oppgjør, men slik blir det ikke. Dette er et lag som handler spillere for over en halv milliard uten å blunke. Det blir utrolig tøft, men vi får ta de på det som er gratis. Nemlig lagånd, klubbfølelse og at vi er en kameratslig gjeng, sier Helland.

Trønderne var seedet i tredje pulje i trekningen.

Tror på avansement

RBK tok seg på imponerende vis til gruppespillet etter å ha slått Ajax 4-2 sammenlagt i Europaliga-playoffen.

– Kampen mot Ajax var et sant helvete. Det var ikke bra for hjertet. Jeg blir så nervøs nåpr jeg ikke får påvirke noe selv. Det var nesten så jeg hadde lyst til å gå ned til sikringsboksen og hvis Ajax hadde en stor mulighet kunne jeg dra ut strømmen. Men det er jo ikke lov, så jeg holdt meg unna, sier Helland.

– Det har vært litt absurd i etterkant. Det var en stor prestasjon og opplevelsen sitter i. Vi skal bruke dagen i dag å nyte den før vi begynner å forberede oss på det som skal skje videre, sier Stig Inge Bjørnebye.

– Kan dere hamle opp mot Zenit og Sociedad?

– Det svaret fikk du i går. Vi slo ut fjorårets finalist. Det ville vært rart om vi ikke skulle sagt om vi kunne gått videre fra gruppa.

– Hva betyr det sportslig sett å spille i Europa i høst?

– Det betyr at vi får kontakt med utviklingen internasjonalt som går rasende fort. Vi må være med på disse tingene hvis vi skal henge med på kjøret, sier RBKs sportslige leder.

Östersund skal spille i gruppe J, mot Athletic Bilbao, Hertha Berlin og Zorja Luhansk.

Hele trekningen

Gruppe A:

Villarreal (Spania), Maccabi Tel Aviv (Israel), Astana (Kasakhstan), Slavia Praha (Tsjekkia).

Gruppe B:

Dinamo Kiev (Ukraina), Young Boys (Sveits), Partizan Beograd (Serbia), Skënderbeu (Albania).

Gruppe C:

Braga (Portugal), Ludogorets Razgrad (Bulgaria), Hoffenheim (Tyskland), Basaksehir (Tyrkia).

Gruppe D:

Milan (Italia), Austria Wien (Østerrike), Rijeka (Kroatia), AEK (Hellas).

Gruppe E:

Lyon (Frankrike), Everton (England), Atalanta (Italia), Apollon Limassol (Kypros).

Gruppe F:

FC København (Danmark), Lokomotiv Moskva (Russland), Sheriff Tiraspol (Moldova), Zlin (Tsjekkia).

Gruppe G:

Viktoria Plzen (Tsjekkia), FCSB (Romania), Hapoel Beer-Sheva (Israel), Lugano (Sveits).

Gruppe H:

Arsenal (England), BATE Borisov (Hviterussland), Köln (Tyskland), Røde Stjerne (Serbia).

Gruppe I:

Salzburg (Østerrike), Marseille (Frankrike), Vitória Guimarães (Portugal), Konyaspor (Tyrkia).

Gruppe J:

Athletic Bilbao (Spania), Hertha Berlin (Tyskland), Zorja Luhansk (Ukraina), Östersund (Sverige).

Gruppe K:

Lazio (Italia), Nice (Frankrike), Zulte Waregem (Belgia), Vitesse (Nederland).

Gruppe L:

Zenit St. Petersburg (Russland), Real Sociedad (Spania), Rosenborg (Norge), Vardar Skopje (Makedonia).