Fredrik Midtsjø er klar for AZ Alkmaar

Det har ligget i kortene lenge. Midtsjø har vært sulten på nye utfordringer. Og AZ Alkmaar har vært lysten på stjørdalingens tjenester.

I helga gikk alt endelig i boks. 24-åringen har signert en fireårskontrakt med den nederlandske klubben, som allerede har Midtsjø-kompis Jonas Svensson i sine rekker.

Overgangen bekreftes av AZ offisielt i løpet av lørdag ettermiddag eller kveld, får Trønder-Avisa opplyst fra sikre kilder.

Langtekkelig jakt

Det er ganske nøyaktig fem uker siden Trønder-Avisa først meldte om interessen fra æresdivisjonsklubben. Siden den gang har AZ intensivert jakten, og i starten av august bekreftet sportsdirektør Max Huiberts interessen overfor Voetbal International – og senere også overfor AZ' egne sider.

De første rapportene fortalte at den nederlandske klubben var villige til å legge rundt 20 millioner kroner på bordet for 24-åringen. Forrige uke bekreftet Huiberts at de forhandlet med Rosenborg, men at «forhandlingene sto litt fast». Når partene nå har blitt enige, handler det enten om at klubben har lagt fram et bedre tilbud – eller rett og slett at trønderne fikk viljen sin med tanke på å beholde Midtsjø ut kvalifiseringen til Europa.

I tilfelle et godt grep av RBK – som torsdag kveld tok seg til gruppespillet i Europaligaen etter å ha slått ut AZ’ ligarival Ajax på mesterlig vis.

Partene har ikke bekreftet overgangssummen på nåværende tidspunkt.

Ti år med Fredrik Midtsjø Bli med på en reise gjennom arkivet, fra talentleiren til Solskjær som 13-åring, til utenlandsdrømmen blir oppfylt ti år senere.

148 kamper

Siden debutkampen mot moderklubben Stjørdals-Blink i cupen 13. mai 2010, har Fredrik Midtsjø notert seg for 148 offisielle kamper og 21 scoringer for Rosenborg.

Han er med det nummer 47 på lista over spillere med flest kamper i RBK-trøya.

Midtsjø har vært fast inventar på Kåre Ingebrigtsens lag de siste tre sesongene, og var toneangivende for laget som tok dobbelen – gull i serie og cup – i både 2015 og 2016.

Lang og kronglete vei inn på A-laget

Veien inn på Rosenborgs førstelag var imidlertid lang og kronglete. Han fikk sin seriedebut i 2011. Totalt ble det seks seriekamper den sesongen, alle fra benken. Året etter ble utlån til Ranheim i 1. divisjon på våren, før han fikk åtte seriekamper for Rosenborg på høsten, to av dem fra start.

I 2013, som 20-åring, ble det kun fem innhopp under Per Joar Hansens ledelse, før det store eliteseriegjennombruddet kom på utlån i Sandnes Ulf i 2014. Samme sommer tok Kåre Ingebrigtsen over etter sparkingen av Perry. «Brutter’n» likte det han så av stjørdalingen og lovte Midtsjø at han ville bli satset på i RBK-trøya fra og med 2015-sesongen.

Siden har verken nordtrønderen eller Rosenborg sett seg tilbake, og nå tar altså midtbanespilleren turen til Æresdivsjonen, hvor han blir gjenforent med kompisen Jonas Svensson i AZ Alkmaar.

Nederlenderne står med tre poeng på to kamper i seriestarten.