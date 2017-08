Ann-Iren Mørkved skal utvikle trønderske fotballjenter

Ann-Iren Mørkved (36) fra Bodø er ansatt som klubbutvikler innenfor jentefotballen i Trøndelag fotballkrets.

Det skriver fotballkretsen i en pressemelding mandag.

Landslags- og Toppserie-erfaring

Mørkved, som selv har både landskamper og Toppserie-spill for klubber som Grand Bodø, Athene Moss, Kattem og Trondheims-Ørn, har gjennomført UEFA B-lisens og tatt topptrener II-utdanning gjennom Olympiatoppen/NTNUI.

Hun har også hatt diverse oppgaver gjennom kretsen tidligere, blant annet som en del av trenerteamet på Team BDO HJ16, samt som kursveilder for grasrottrenerkurs for jenter.

«Satser enda mer på jentene»

I pressemeldingen skriver Trøndelag fotballkrets følgende om jentefotball og ansettelse av Mørkved:

«Jentefotballen er den største jenteidretten i Norge. Vi er blant Europas beste når det gjelder deltagelse av jenter i fotballen. Ett av hovedsatsingsområdene for norsk fotball og i NFFs Handlingsplan for perioden 2016-2019 er utvikling av jente- og kvinnefotball. Økt og bedre aktivitet, flere spillere, flere kvinnelige trenere, ledere og dommere står sentralt i denne satsingen. Potensialet er stort, og ved å ansette en egen jentefotballutvikler, viser vi at vi satser enda mer på jentene. Med Ann-Iren på laget skal vi sammen med våre klubber gi jentefotballen et solid løft de neste årene. Vi skal bli flere og bedre!».

– Stort potensial

Ann-Iren Mørkved er for øyeblikket i fødselspermisjon i sin lærerstilling og vil tiltre kretsstillingen i november/desember 2017.

Hun sier følgende om å muligheten til å jobbe tett opp mot jentene i fotballkretsen:

– Jeg er ydmyk over å ha fått jobben som jentefotballutvikler og gleder meg stort til å komme i gang. Potensialet og kompetansen hos klubbene i Trøndelag er stort, og jeg håper jeg kan bidra til at vi som krets når målene i Handlingsplanen. Jeg vil i stor grad vektlegge å involvere både klubber og enkeltpersoner i arbeidet med å løfte trøndersk og norsk jente- og kvinnefotball de neste årene. Sammen med kretsstyret og resten av administrasjonen så skal vi vise at jentene får det løftet vi trenger å få til.