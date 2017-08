Dette vil Steinkjer ha fra sin nye trener

SFK er på jakt etter ny A-lagstrener som skal ta over roret foran 2018-sesongen.

Odd Einar Fossum er på tampen av sin femårskontrakt og vil forlate klubben etter inneværende sesong.

Dette ser SFK etter i sin nye trener

Mandag ble utlysningen lagt ut, der klubben gjør det klart hvilke kvaliteter de etterspør.

I utlysningsteksten heter det blant annet:

Vi søker en ambisiøs, godt fotballfaglig utdannet trener, som med faglig tyngde og entusiasme kan bidra til å skape gode sportslige resultater. Hovedtreneren skal ha ansvaret for:

Være faglig leder for A-laget og for arbeidet med sportslig utvikling i klubben.

Spillestil og faglig innhold for A-laget.

Ledelse av spillertroppen faglig og med tanke på utvikling.

Sammensetting av trenerteam og ledelse av dette faglig og sosialt.

Sesongplanlegging og årsplan for trening og kamp.

Lede laget i trening og kamp.

Lage en helhetlig plan for utviklingsarbeidet i klubben.

Lede det trenerfaglige arbeidet for klubbens trenere.

Det opplyses videre at klubben har et samarbeid med Steinkjer videregående skole som innebærer at hovedtrener må regne med å leies ut til fotballundervisning ved idrettsfag på skolen.

Søknadsfristen er satt til 20. september.

Ulven den heteste kandidaten

Den heteste kandidaten per nå er etter det Trønder-Avisa forstår Thomas Ulven. 31-åringen fra Stod er tilbake i Steinkjer etter flere år i Molde FK-systemet under blant andre Ole Gunnar Solskjær. Ulven har bidratt – og vil bidra – på flere treninger sammen med Odd Einar Fossum og hans team i høstsesongen.

Fossums assistenttrenere Kjetil Hoddø og Kristoffer Govasmark er andre navn som er nevnt med tanke på hovedtrenerjobben.

Linken med skolen gjør at stillingen er ekstra interessant, noe som gjør at den kan tiltrekke seg kandidater også fra andre deler av landet.

Kjemper mot nedrykk

Steinkjer kjemper en kamp mot nedrykk fra 3. divisjon avdeling 5 inneværende sesong. Med åtte runder igjen, ligger laget rett over nedrykksstreken, à poeng med to av lagene som ligger under streken.

Etter en tøff start på høstsesongen, med fire strake tap og 5-22 i målforskjell, har gultrøyene slått tilbake de to siste kampene; først 2-0-seier hjemme mot Træff, før det ble 2-2 borte mot Verdal lørdag.