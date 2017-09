Steinkjer overrasket alle med knusende seier i Molde

SFK vant hele 4-1 borte mot Molde-2 lørdag, og tok med det nok et langt steg mot overlevelse i 3. divisjon.

Gultrøyene har virkelig funnet høstformen, og står nå med ti poeng på de siste fire kampene, etter den stygge rekka på fire strake tap rett etter sommerferien.

Ledet med tre til pause

Molde-2 kom fra en knusende 7-1-seier hjemme mot Verdal sist, og var soleklare favoritter i hjemmemøtet med Steinkjer.

Seks A-lagsspillere, inkludert sterke navn som Mattias Moström og Ottar Magnus Karlsson gjorde ikke favorittstempelet mindre.

Men det ga gjestene fra Steinkjer blaffen i. Sondre Nylund sendte bortelaget i ledelsen etter ni minutter, før Andreas Granhus doblet ti minutter senere. Thomas Sivertsen sørget for 0-3 like før pause.

Dahl punkterte

I andre omgang kom et langt mer skjerpet Molde-2 ut, og ga bortelaget mer trøbbel. 1-3 kom ved nevnte Karlsson etter 52 minutter. Islendingen dunket ballen vakkert i mål på halv volley fra distanse. Hjemmelaget fortsatte ifølge rapportene å presse, men måtte i stedet se gultrøyene punktere kampen med 1-4 ved Petter Kristian Dahl kvarteret før slutt.

Trepoengeren gjør at Steinkjer tar et langt steg bort fra nedrykkssumpa. Seieren gjør faktisk at laget nå ligger på øvre halvdel i den meget jevne 3.-divisjonsavdelinga.

PS: Stjørdals-Blink slo Tillerbyen 3-0 borte fredag kveld. Verdal møter Junkeren hjemme lørdag med kampstart 16.00.