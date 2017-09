LFK med sterkt bortepoeng i Sandnes

Det endte 2-2 i en meget fartsfylt og underholdende kamp mellom Sandnes Ulf og Levanger søndag kveld.

Nordtrønderne ledet to ganger, men kan ikke klage på at ett poeng blir med hjem når man ser på hjemmelagets sjanser utover i kampen.

Joachim Osvold og Joakim Wrele noterte seg for hver sin scoring, mens Julian Faye Lund i LFK-buret i aller høyeste grad holdt laget inn i kampen med flere gode og viktige redninger.

Fortjent ledelse

Levanger gikk friskt ut fra start og gikk offensivt til verks i det tøffe bortemøtet med Sandnes Ulf. Første sjanse kom allerede før to minutter var spilt, da Bent Sørmo fosset fram på høyresida. Han spilte fri Andreas Lykke Strand med en fin pasning 45 grader ut i feltet, men unggutten fra Verdal traff akkurat på utsiden av stanga.

Noen få minutter senere var Levanger igjen farlig frampå. Erik Tønne slo en fin ball i bakrom til Marcus Astvald, svensken headet tilbake til Jo Sondre Aas, men heller ikke han fikk ballen på riktig side av stanga.

Etter et par nesten-muligheter til begge lag, var det Joachim Osvold som skulle lykkes. Nysigneringen, som kom fra Bodø/Glimt i sommer, åpnet målkontoen i LFK-trøya i sin kamp nummer seks for nordtrønderne. Tønne vartet opp med et glimrende innlegg fra et frispark ute til venstre. På bakerste stolpe fant han hodet til Jo Sondre Aas, som headet ballen inn foran mål. Der sto Osvold klar og stanget inn 0-1 bak en sjanseløs Saku-Pekka Sahlgren i Ulf-målet.

Det var Osvolds første scoring etter overgangen fra Bodø/Glimt i sommer.

Slapp med skrekken

En fortjent LFK-ledelse, før vertene tok over styringen. Julian Faye Lund forærte Ulf ballen mens laget var på tur framover, men Kjell Rune Sellin ble såpass presset av LFK-forsvaret at ballen endte tilbake hos den unge Levanger-keeperen. Deretter feilberegnet Bent Sørmo stygt, noe som sendte Kent Håvard Eriksen alene med Faye Lund. En glimrende beinparade av unggutten sørget for at Sørmo slapp med skrekken. Ulf var også farlig frampå på dødball ved et par anledninger, men Levanger klarte likevel å holde ledelsen inn til pause.

Ulf svarte to ganger

Vertene åpnet også andre omgang best, og var svært nær utligning rett etter pause da Kenneth Sola prøvde å curle ballen i lengste fra 25 meter. Der lå Julian Faye Lund og slo mesterlig ut til corner. På den påfølgende dødballen skulle den likevel sitte for hjemmelaget. Sola traff Vidar Nisja som fikk en enkel oppgave med å sette utligningen fire minutter etter sidebyttet.

Ulf fortsatte å styre kampen, og nok en gang måtte Faye Lund dra fram en redning av høy klasse. Målscorer Nisja prøvde seg med et knallhardt skudd fra 20 meter, den unge keeperen ryddet opp igjen.

Like etter, etter knappe timen spilt, gikk Levanger opp i ledelsen igjen. Et godt slått frispark fra høyresiden signert Marcus Astvald traff pannebrasken til Joakim Wrele på bakerste. Ballen ble stanget ut av en Ulf-spiller, men dommerteamet mente ballen var over streken og dømte scoring.

LFK-gleden varte ikke lenge. Noen minutter senere utnyttet Sellin slapp markering i nordtrøndernes felt, og headet enkelt inn 2-2.

Ulf presset på for den avgjørende scoringen den siste halvtimen, men LFK holdt unna og tok med seg et meget godkjent bortepoeng fra Sandnes.