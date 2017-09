Verdal-kapteinen usikker før lokaloppgjøret mot Blink

VERDAL: Lørdag møtes Verdal og Stjørdals-Blink til dyst på Verdal stadion.

Blink sikret opprykket sist helg, mens vertene tilhører den store gruppen lag i 3. divisjon avdeling 5 som på ingen måte kan føle seg sikre å berge plassen i uhyre jevne ligaen.

Nordvoll usikker

Derfor er det dårlig nytt at kaptein Hans Kristian Nordvoll sliter. En vridning i kne og ankel gjør «Hasse» usikker til kampen, opplyser Verdal-trener Nils Petter Austad.

Verdal ligger nummer fire, men har bare fire poeng ned til nedrykksstreken når fem runder gjenstår.

SE OPPKJØRING TIL KAMPEN I NYESTE #TRØNDERBALL:

Vi lader opp til lokaloppgjøret i #trønderball Blink-treneren er i studio, mens Verdal-treneren snakker om den uhyre spennende innspurten i 3. divisjon.

Se kampen direkte

Verdal inviterer til «Blått hjerte»-kamp i forbindelse med lørdagens lokaloppgjør. Det innebærer gratis inngang for publikum, men penger i kassa for klubben for hver tilskuer opp til 500.

Dersom du ikke kommer deg på stadion, kan du se kampen direkte klokka 16.00: