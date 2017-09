Robert Stene i 100 da LFK tok sterkt poeng mot topplaget Start

Levanger leverte en solid bortekamp mot topplaget Start, og tar med seg et sterkt poeng fra Sør Arena etter en god forsvarskamp.

Robert Stene berget poenget for gjestene. Veteranens utligning til 1-1 etter 62 minutter var i tillegg av det historiske slaget. Målet var nemlig Stenes scoring nummer hundre på nivå to i norsk fotball. Tidligere i sesongen ble han den mestscorende på nivå to i moderne tid.

Én stor sjanse hver i første

Topplaget Start fikk som ventet styre mye av spillet hjemme på Sør Arena søndag ettermiddag. Likevel skulle det ta over en halvtime før kampens første skikkelig sjanse ble skapt. Espen Børufsen, som leverte en meget solid kamp på venstrekanten, fant Steffen Lie Skålevik inne i feltet. Spissen kom til avslutning, men maktet ikke å få avslutningen på mål.

Minuttet senere fikk gjestene servert en enda større sjanse. Jo Sondre Aas spilte spisspartner Robert Stene lekkert gjennom alene med keeper Håkon Opdal. Sistnevnte fikk en dårlig touch og skled i skuddøyeblikket, slik at ballen seilet like over målet til Start.

Start skapte et par gode muligheter inn mot pause, men hjemmelaget måtte nøye seg med 0-0 til pause.

Historiske Stene utlignet kjapt

LFK, som ble presset lavt i store deler av første omgang, la om fra 4-4-2 til 4-5-1 i pausen, og byttet ut Kim Robert Nyborg til fordel for Vegard Voll.

Levanger startet friskere, og skapte en stor sjanse tidlig i andre omgang. Aas kriget til seg ballen og var plutselig alene med keeper - men avslutnignen fra LFK-spissen gikk til side for mål.

Like etter skulle det endelig lykkes for vertene. Levanger mistet ballen i farlig område, Steffen Lie Skålevik ble spilt gjennom alene med Julian Faye Lund, og satte sikkert inn 1-0 etter 55 minutter.

Levanger la seg ikke ned av den grunn. Sju minutter senere viste nordtrønderne fram vakkert angrepsspill: Jo Sondre Aas spilte Marcus Astvald fri ute til høyre. Svensken slo hardt og presist inn i feltet, der Robert Stene styrte inn 1-1 med sin scoring nummer hundre i 1. divisjon.

Like etter holdt Tom Erik Nordberg på å rote det til da han serverte ballen til Børufsen. Heldigvis for vukubyggen var Start-angriperen lite ubesluttsom, og klarte aldri å sette Faye Lund under skikkelig press med sin avslutning.

To røde kort til LFK?

Nordberg slapp trolig billig unna også tidligere i omgangen. Midtstopperen bommet med et mottak, og sparket destruktivt ned Børufsen, som var på tur alene med keeper. Dommer nøyet seg med frispark og gult kort, til store protester fra gjengen i gult og svart.

Også hundremålsmannen Robert Stene kunne gjerne ha sett det røde kortet. Stene gikk altfor hardt inn i en duell med Tapio Olavi Heikkilä tidlig i kampen. Start-spillerne markerte for albuebruk, men dommer valgte kun å gi frispark i situasjonen.

Fortsatt mulig med kvalik

LFK slapp unna utvisninger, forsvarte seg heroisk mot et Start som presset på helt til siste slutt - og reiser hjem til Nord-Trøndelag med et meget sterkt poeng borte mot topplaget.

Levanger, som står med solide åtte poeng på de siste fire kampene, er fortsatt med i kampen om kvalikplass til Eliteserien når fem runder gjenstår.