LFK bekrefter at klubben og Magnus Powell skiller lag etter sesongen

Magnus Powell blir ikke med videre som hovedtrener i LFK etter 2017-sesongen. Det bekreftes i en pressemelding sendt ut av Levanger Fotballklubb, ved styreleder Robert Eriksson, tirsdag morgen.

Det ble orientert om Powells framtid i mandagens styremøte i klubben.

Sportslig suksess

I pressemeldingen bekreftes det at den svenske 42-åringen sitter ut sesongen, men at det ikke er aktuelt med en forlengelse av den opprinnelige toårskontrakten som ble tegnet i forkant av 2016-sesongen. Det poengteres at det ikke ligger noe dramatikk bak avgjørelsen.

Sportslig har den tidligere Lillestrøm-profilen levert meget sterkt: I debutsesongen var LFK den store sensasjonen i 1. divisjon, og var med i kampen om direkte opprykk i store deler av sesongen. En down-periode på høsten gjorde imidlertid at laget falt ned på 8.-plass og misset med det muligheten til å spille kvalifisering til Eliteserien.

2017-sesongen begynte med mager poengfangst, men flere sterke perioder har tatt laget opp på 7.-plass, og nordtrønderne er igjen på skuddhold når det gjelder kvalikplass.

Kravstor - til omgivelsene og seg selv

I pressemeldingen poengterer klubben at Powell har gjort en kjempejobb, at han stiller store krav til omgivelsene, men at de største kravene stilles til ham selv.

«Du skal lete lenge etter en trener som er mer dedikert på treningsfeltet, og med et større engasjement, enn Magnus. Vi retter en stor takk til han for måten han har fylt rollen som hovedtrener», heter det i pressemeldingen signert styreleder Eriksson.

Partene har hatt diskusjoner om forlengelse av kontrakten i sommer, men har altså ikke kommet til enighet. I pressemeldingen siteres Powell på at det er «vanskelig å stille meg bak den planlagte ressursbruken og den sportslige satsningen som jeg fikk presentert i nytt forhandlingsgrunnlag».

Pressemeldingen i sin helhet:

Powell søker nye utfordringer

Hovedtrener Magnus Powell søker nye utfordringer etter sesongslutt. Den tidligere Lillestrøm-spissen avslutter dermed sitt engasjement med Levanger Fotballklubb når kontrakten går ut ved sesongslutt.

Levanger FK startet samtaler med hovedtreneren rett før sommeren for å kartlegge mulighetene for videre engasjement, og hvor klubben la frem et forhandlingsgrunnlag, som det ble takket nei til.

– Magnus Powell har gjort en kjempejobb i de to årene vi har hatt gleden av å ha han som hovedtrener. Han er typen som stiller store krav til sine omgivelser, men de største kravene stiller han til seg selv. Du skal lete lenge etter en trener som er mer dedikert på treningsfeltet, og med et større engasjement, enn Magnus. Vi retter en stor takk til han for måten han har fylt rollen som hovedtrener, sier styreleder Robert Eriksson.

Magnus Powell kom til Levanger FK før sesongen 2016. Første sesongen endte med en sterk 8.plass i OBOS-ligaen. LFK hang med helt til det siste og kjempet om kvalikspill til Eliteserien. Så langt i år

ligger klubben på en 7. plass, med bare ett poeng opp til kvalifiseringsplass, når fem kamper gjenstår.

– Kvaliteten er økt under hans ledelse, og vi har klart å befeste vår posisjon som en toppklubb som hører hjemme i OBOS-ligaen, slår styrelederen fast.

Det at Powell nå søker nye utfordringer er det ingen dramatikk rundt.

– Det er korrekt at jeg har takket nei til forhandlingsgrunnlaget som klubben la frem i sommer. Etter to år med god sportslig progresjon, finner jeg det vanskelig å stille meg bak den planlagte ressursbruken og den sportslige satsningen som jeg fikk presentert i nytt forhandlingsgrunnlag.

Derfor forholder jeg meg til vår opprinnelige avtale som løper ut sesongen, sier Magnus Powell.

Hovedtreneren forsikrer alle i klubben om at det vil bli gitt full gass helt til siste kamp.

– Vi ønsker lykke til og alt godt for fremtiden. De som får han på laget er heldig, de får en person som er 110% dedikert og har200 prosent engasjement, avslutter styreleder Robert Eriksson.