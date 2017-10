Blink knuste Molde-2

Stjørdals-Blink vant 6-1 hjemme mot Molde-2 mandag kveld.

Midtstopper Mosa Doboyou fikk nok en sjanse fra start, og takket for tilliten ved å sende hjemmelaget i ledelsen etter et kvarter.

Toppscorer Sondre Hopmark Stokke doblet ledelsen etter en halvtime.

Gjestene reduserte ved Sivert Stenseth Gussiås etter 55 minutter, før Stokke satte inn 3-1 like etter.

Et selvmål, et mål fra Bjørnar Hove og et tredje signert Stokke på tampen sørget for en komfortabel seier.