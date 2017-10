Svake åpningsminutter ødela alt for Verdal

Fredag kveld tapte bunnlagene Strindheim og Mo, noe som betød at med uavgjort eller bedre mot Træff så ville Verdal sikre plassen i 3. divisjon.

Marerittstart

Træff har mer kniven på strupen og hadde to poeng ned til Mo på nedrykksplass. På Verdal stadion var det gjestene som åpnet klart best. Etter sju minutter scoret Alexander Jonassen på en corner. Minuttet senere fikk Alexander Lobos spasere gjennom Verdalsforsvaret og satte inn 2-0.

Fem minutter senere kunne det fort ha blitt 0-3, men en våken Maciej Raniowski hindret at Træff fikk komme alene foran mål.

Vertene var i sjokk og det tok lang tid før de kom til en skikkelig avslutning. Men når avslutningen først kom, så ble det også mål.

Utlignet før pause

Etter halvtimen spilt Verdal et fint kombinasjonsspill, der Hans Kristian Nordvoll leverte en strøken ball til Erik Skeie som enkelt plasserte ballen i mål. Scoringen ga Verdal blod på tann og resten av omgangen dominerte verdalingene. Verdal var gode og to minutter før pause satte Johannes Rydså inn utligningsmålet. Dermed sto det 2-2 til pause.

Tidlig baklengs ødela

Verdal fikk også en tung åpning på den andre omgangen. I det 54. minuttet utnyttet Lobos sløvt forsvarsspill og spissen satte inn sitt andre mål for dagen.

Etter scoringen styrte Verdal mye av banespillet, men de slet med å komme til de helt store sjansene.

Verdal satte inn en liten sluttspurt på tampen, men det hjalp ikke. Træff forsvarte seg godt og Verdal fikk ikke ballen i mål. Træff 3-2.

Dermed har Verdal seks poeng ned til nedrykksplassen med to kamper igjen. Det skal riktignok mye til for at Verdal skal rykke ned. Verdal har nemlig langt bedre målforskjell enn lagene som ligger under streken.