Stene-show da LFK knuste serievinneren

Søndag ettermiddag reiste Levanger til Bodø for å bryne seg mot serievinneren. LFK er fremdeles med i kampen om kvalifiseringsplass, mens Bodø/Glimt hadde ikke all verden å spille om.

Mot LFK gjorde Glimt flere endringer. Blant annet testet de en ny formasjon (3-5-2) og flere nøkkelspillere ble spart.

Stene-dobbel før pause

Glimt gikk ut i hundre og dominerte de første fem minuttene på Aspmyra, men etter dette styrte LFK store deler av omgangen.

Levanger trillet mye ball og hindret vertene i å skape målsjanser. LFK leverte en god omgang og etter halvtimen spilt havnet ballen i mål. Astvald fikk ballen på høyresiden der han slo et hardt innlegg foran mål. Der kom Robert Stene på løp og sendte LFK i ledelsen.

I løpet av omgangen hadde LFK en rekke hjørnespark og på det sjuende forsøket endte ballen i mål. Tønne slo ballen inn til Stene som stanget inn sitt andre for dagen. Dermed ledet LFK fullt fortjent 2-0 til pause. Brede Moe var den Glimt-spilleren som var nærmest scoring for vertene, men Flatanger-gutten fikk ikke foten på ballen etter et innlegg midtveis i omgangen.

Hat-trick

Lite stemte for Glimt i denne kampen. LFK leverte en meget god forestilling. Levanger hadde god kontroll defensivt og offensivt var Stene i storform. Like før timen satte LFK-spissen inn sitt tredje mål for dagen. Ballen ble slått inn i feltet. Glimt-keeperen var på bærtur, kolliderte med en medspiller og bokset ballen i beina til Robert Stene, som lobbet inn sitt tredje mål for dagen.

Straffemål

LFK hadde full kontroll på kampen, men kvarteret før slutt ble det litt spenning. Per Verner Rønning handset innenfor 16-meteren og Glimt fikk straffe. Martin Bjørnbak gikk fram og hamret ballen i mål. Dermed sto det 1-3 på Aspmyra.

Dette ga Glimt blod på tann, og de siste ti minuttene handlet det meste om å forsvare seg for LFKs del. Vertene kom til flere innlegg, men Glimt-spillerne var for dårlige innefor 16-meteren. Glimt fikk rett og slett ikke ballen i mål. LFK leverte en kruttsterk kamp og vant fortjent 3-1 på Aspmyra.

Dette var Glimts første tap siden 4. juni og sesongens første tap på Aspmyra. LFK er nå ett poeng bak Ull/Kisa med en kamp mer spilt. Ull/Kisa spiller klokken 18.00 mot Jerv.