Tre nordtrøndere kan bli årets trener

I år som i fjor deler Trøndelag Fotballkrets ut prisen for årets trener under festmiddagen på Trøndersk fotballseminar fredag 10. november.

Mandag ble listen over mulige vinnerkandidater offentliggjort.

De seks nominerte er:

1. Svein Maalen, Ranheim: En ny knallsterk sesong med Ranheim TF. Har vist evne til både å videreutvikle spillestil og ikke minst bygge laget delvis på nytt etter at flere nøkkelspillere enten har lagt opp eller blitt solgt.

2. Are Tronseth, Stjørdals-Blink: Rett fra Ranheim TF. som bauta i midtforsvaret til å overta trenerbenken hos Stj./Blink med opprykk til PostNord-ligaen på første forsøk. Imponerende sesong hvor laget også gjorde det veldig sterkt i NM bl.a gjennom å slå Molde FK.

3. Kåre Ingebrigtsen, RBK: Leder RBK til det tredje strake seriemesterskapet. Store steg i riktig retning i Europa hvor det å slå ut Ajax står som høydepunktet så langt. Stiller alltid opp og bidrar med sin kunnskap og erfaring når klubber, krets og forbund spør.

4. Jonas Lian Hansen, Namsos IL: Etter mange år i "utlendighet" har Jonas kommet hjem og bidratt til at klubben har tatt nye store steg. Kjemper i skrivende stund en har kamp for opprykk til Norsk Tippingliga. Jonas er en moderne trener som tenker både klubb og lag og han har bidratt til at flere av trenerne nå gjennomfører høyere trenerutdanning.

5. Thomas Dahle, Trondheims-Ørn: En sesong hvor Ørn har vist at de har greid å tette hullene etter at Reiten og Utland forlot klubben etter fjorårsesongen. Har vist et nytt og veldig spennende "høyestenivå" gjennom bl.a å vinne hjemme mot årets seriemester LSK.

6. Jan Ketil Berg, Melhus IL: Jan Ketil er han som "alltid er der" og som har det største hjertet for klubben. I skrivende stund, en serierunde før slutt, ligger Melhus på 1.pl. i sin 4.divisjonsavdeling. Seier mot Alvdal sikrer at klubben igjen rykker og neste år spiller i Norsk Tippingliga.

Du kan avgi din stemme ved å klikke HER