Rakel Engesvik debuterte med flagget på brystet mot Sverige

Verdalsjenta Rakel Engesvik har tatt Toppserien med storm denne sesongen. 19-åringen har spilt seg til fast plass på Trondheims-Ørn og har allerede notert seg for sju ligascoringer i år.

Torsdag fikk hun sin første landskamp som belønning.

Debuterte mot Sverige

Engesvik ble nemlig tatt ut til U23-landslagets kamp borte mot nabo Sverige. Nordtrønderen kom inn til sin debut etter halvspilt andre omgang i kampen som endte 1-1.

Sverige var det førende laget i første omgang, før Norge tok mer over etter pause. Synne Jensen utlignet for Norge etter 64 minutter, etter at Pauline Hammarlund hadde sendt svenskene i en tidlig ledelse i første omgang.

Hadde ikke forventet å bli tatt ut

Ørn-kometen har aldri spilt for Norge tidligere, og var naturlig nok veldig fornøyd med uttaket.

– Det var ganske artig å få den telefonen, og dette hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Jeg var innstilt på ei vanlig uke. Jeg hadde ingen anelse at jeg skulle få sjansen på U23-landslaget, sa Rakel Engesvik til Trønder-Avisa etter at hun ble tatt ut.