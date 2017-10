Sivertsen-show da SFK avsluttet med seier over suverene stjørdalinger

Gultrøyene slo Blink 4-3 og fikk revansje for det stygge 1-9-tapet i sommer.

518 tilskuere fikk se en svært underholdende kamp mellom to offensive lag - med SFKs Thomas Sivertsen i hovedrollen.

Fire mål på åtte minutter

Begge lag skapte et par gode muligheter den første halvtimen, men det var først i løpet av de siste ti minuttene av første omgang at kampen tok skikkelig fyr.

Jørgen Sollihaug sendte gjestene i ledelsen etter 37 minutter, etter at Sander Kartum på vakkert vis sendte venstrekanten alene med keeper. Bare minuttet senere blåste dommer Rikhard Haugen Lyng korrekt for straffespark i motsatt ende, da Sindre Sakshaug ble felt inne i Blinks 16-meter. Thomas Sivertsen var sikker fra straffemerket og satte inn 1-1.

Etter 43 minutter sendte Kartum Blink tilbake i ledelsen etter et flott raid, før Sivertsen nok en gang utlignet rett før pause.

Sakshaug fikset seier

Ti minutter ut i andre omgang sørget Sivertsen for 3-2-ledelse med sin tredje scoring for dagen.

Sollihaug satte sitt andre da han utnyttet en feil i SFK-forsvaret og utlignet til 3-3 etter 73 minutter, men en scoring fra Sindre Sakshaug knappe kvarteret før slutt sørget for en kjærkommen seier for hjemmelaget.

Endte på topp tre

Seieren gjør at Steinkjer ender på tredjeplass i 3. divisjon avdeling 5 - etter å ha kjempet mot nedrykk i store deler av sesongen i den uhyre jevne avdelingen. Topp fire-plassen gjør også at SFK kommer direkte inn i første runde i cupen neste år, framfor to kvalifiseringsrunder som har vært tilfelle de siste årene.

Tok farvel med trener og veteraner

Før kampen ble SFK-trener Odd Einar Fossum takket av etter fem år i klubben. Det var også siste kamp for Kim Rune Holmvik, som gir seg etter totalt ti sesonger i gult. Rune Ertsås gir seg også etter denne sesongen, men sykdom gjorde at 30-åringen ikke fikk muligheten til å takke for seg i denne omgang.

Før kampen overrakte for øvrig Holmvik blomster til kapteinskollega Vegard Fiske på motstanderlaget, for å gratulere Stjørdals-Blink med en suveren avdelingsseier og opprykk til 2. divisjon.

PS: Verdal tapte hele 2-6 hjemme mot allerede nedrykksklare Strindheim, og havnet dermed utenfor topp fire.