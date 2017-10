Kanonkule fra Taddese ikke nok for LFK

LFK klarte bare 1-1 hjemme mot Florø søndag kveld, til tross for et solid spillemessig overtak gjennom hele kampen.

Dermed skal det mye til for at nordtrønderne ender høyere enn sjuendeplass denne sesongen. Lagene fra 3.- til 6.-plass får spille kvalifiseringsspill til Eliteserien.

Bedre enn i fjor

Ull/Kisa vant 4-3 borte mot Strømmen søndag ettermiddag, og er dermed seks poeng foran LFK med to kamper igjen å spille. Opp til Ranheim er det fire poeng, men sørtrønderne har én kamp mindre spilt.

En sjuendeplass vil uansett være én plassering høyere enn i fjor for Magnus Powells gutter.

Hyller Levanger for å gi unggutta sjansen En av dem som følger 1. divisjon aller tettest er imponert over LFK.

Fantastisk scoring fra Taddese

Levanger var det førende laget i første omgang, og skapte flere gode muligheter den første halvtimen.

Likevel var det gjestene som skulle få det første målet. Et fint angrep endte opp med innlegg fra venstre og på hodet til Halvor Solheim-Olsen. Florø-spilleren headet ballen i en vakker bue over Julian Faye Lund i LFK-buret. På streken ventet Per Verner Rønning, men stopperen ble akkurat for sein til å klarere ballen. Dermed sto det 0-1 etter 27 minutter.

Knappe kvarteret senere skulle Horenus Taddese sørge for balanse i regnskapet. Robert Stene la fint igjen til unggutten, som dunket ballen stang-inn fra godt over 20 meters hold.

LFK fortsatte å presse på i andre omgang, men klarte aldri å omsette ballinnehav og brukbare sjanser i mål. Særlig Joachim Osvold var nær etter sitt innhopp, men heller ikke han klarte å få ballen i mål.

Mjøndalen (borte) og Ull/Kisa (hjemme) gjenstår i de to siste kampene av sesongen for Levanger.