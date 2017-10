Marerittstart ødela alt for Levanger

LFK hadde et ørlite håp om kvalikplass, men var da avhengig av å slå Mjøndalen, mens Ull/Kisa måtte tape mot Arendal søndag. Da ville det bli tre poeng som skilte LFK og Ull/Kisa før de møtes på Moan til sesongens siste serierunde neste søndag.

Men Arendal tapte mot Ull/Kisa, mens LFK tapte mot Mjøndalen. Dermed er kvalikhåpet ute for LFK.

- Det er skuffende at vi ikke fikk kvalikplass. Det var det vi ønsket, men generelt har vi gjort for lite mål i år. Akkurat nå er det en skuffet gruppe som sitter i garderoben, sier Magnus Powell.

Scoret etter 41 sekunder

Mot Mjøndalen fikk Levanger en verst tenkelig start. Allerede etter 41 sekunder lå ballen i mål. Da hadde Jibril Bojang driblet seg forbi en rekke LFK-spillere før han tuppet ballen i mål.

- Det ble jo en elendig start som gjør det vanskelig for oss, sier Powell.

Vertene var klart best i åpningen, men LFK spilte seg etter hvert inn i kampen.

Begge lagene hadde gode muligheter til å score mål. Julian Faye Lund reddet LFK ved flere anledninger, mens stolpen og en god Mjøndalen-keeper hindret Robert Stene og Marcus Astvald i å få ballen i mål. Mjøndalen gikk til pause med 1-0-ledelse.

Tidlig baklengs og redusering

Også i den andre omgangen fikk LFK en tøff start. I det 53. minuttet doblet Quint Jansen ledelsen etter at han stanget ballen i mål etter et hjørnespark.

Etter scoringen valgte Magnus Powell å gjøre endringer. Ut gikk Andreas Lykke Strand, mens Joachim Osvold kom inn – og Osvold brukte ikke lang tid på å markere seg. I det 61. minuttet avsluttet Adria Mateo Lopez fra distanse. Ballen gikk via en Mjøndalen-spiller og i beina til Osvold som plasserte ballen inn i det lengste hjørnet. Dermed sto det 2-1.

Med 20 minutter igjen av kampen gjorde Powell sine to siste bytter. Jo Sondre Aas og Robert Stene gikk ut, mens Kim Robert Nyborg og Vegard Voll kom inn. Det betyr at Voll med spilletid mot Ull/Kisa i siste serierunde blir den spilleren med flest kamper for Levanger FK. Han har nå like mange kamper som Vegard Alstad Sunde.

Vakker scoring

LFK slet med å skape sjanser og kvarteret før slutt avgjorde Amahl Pellegrino kampen. Mjøndalen-vingen dro seg inn mot 16-meteren og bøyde ballen inn i lengste kryss. En vakker scoring og vertene ledet 3-1.

- Vi kom oss inn i kampen. Vi har et par straffesituasjoner og et soleklart mål med Robert (Stene) som helt feil ble avblåst for offisde. Så har vi Marcus (Astvald) som er alene med keeper. Vi hadde nok av sjanser, men vi får ikke noe hjelp. Vi slapp inn for enkle mål i dag, sier Powell.

Levanger klarte ikke å sette inn en kraftig sluttspurt på tampen, og var egentlig aldri i nærheten av å få ballen i mål på tampen. Dermed vant Mjøndalen 3-1 og kvalikhåpet er ute for LFK. LFK er på sjuendeplass med en kamp igjen. Opp til sjetteplassen er det ni poeng, mens ned til åttendeplassen er det tre.