Levanger doblet ledelsen mot Ull/Kisa

Søndag klokka 13.00 er det klart for siste serierunde på Levanger stadion når LFK tar imot Ull/Kisa.

Gjestene er allerede klare for kvalikspill til eliteserien, men kan ende på alt fra 3.- til 6.-plass når én kamp gjenstår.

Powells avskjed

LFK, på sin side, er ute av kvalikkampen, men klubben kan ta sin beste plassering gjennom tidene dersom laget holder seg på 7.-plass.

Det vil bety mye for Magnus Powell, som leder laget for siste gang søndag. Svensken er ferdig i klubben etter to år som hovedtrener.

Levanger jakter «kjempeviktig» sjuendeplass i sesongens siste kamp LFK har egentlig ingenting å spille for i årets siste kamp, men oppgjøret mot Ull/Kisa har likevel stor betydning.

Siste kamp for historisk Voll?

Det kan også være siste kamp for noen av dagens LFK-spillere.

Veteran Vegard Voll, som blir historisk i antall kamper dersom han får spilletid mot Ull/Kisa, vurderer om han skal legge skoene på hylla.

Videre er Erik Tønne, Robert Stene, Marcus Astvald, Andreas Wrele, Per Verner Rønning, Kim Robert Nyborg og Ola Rygg på utgående kontrakt.