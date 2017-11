Levanger vant og sikret historisk plassering

Levanger avsluttet 2017-sesongen på overbevisende vis da formlaget Ull/Kisa ble slått 2-0 på Levanger stadion søndag.

Seieren gjør at nordtrønderne ender på 7.-plass, den beste plasseringen klubben noensinne har klart.

I debutsesongen i 2015 ble laget nummer ni, i fjor nummer åtte og i år avanserte laget ytterligere én plassering.

Powell avsluttet med stil

Kampen var Magnus Powells siste som hovedtrener i Levanger. Etter to år er svensken ferdig, og ønskert å avslutte på best mulig vis. Avskjedsgaven kan han på ingen måte klage over: 2-0-seier og full kontroll mot en av divisjonens formlag.

1-0 kom før ti minutter var spilt, signert Andreas Lykke Strand. Unggutten fra Verdal har vært opp og ned denne sesongen, men noterte seg for årets første seriemål da han var våkent frampå og satte inn en retur fra skuddet til Joachim Osvold.

Levanger var det førende laget og kunne og burde hatt større margin enn 1-0-ledelsen de gikk in til pause med.

Stene doblet

Hjemmelaget fortsatte presset i andre, og fikk belønning etter 70 minutter, da Robert Stene doblet ledelsen.

Marcus Astvald la perfekt inn på et frispark ute til venstre. Veteran Stene stanget kontant ballen i nettet og sikret seieren for nordtrønderne.

Begge lag hadde gode sjanser på tampen, uten at det ble noen flere mål i sesongavslutningen.

Levanger beholder dermed sjuendeplassen, mens Ull/Kisa blir værende på sjetteplassen, og må belage seg på bortekamp i den første kvalikkampen.

Vi kommer tilbake med reaksjoner og høydepunkter fra kampen.

PS: Vegard Voll kom inn etter 70 minutter - og ble med det historisk i LFK-trøya.