Barli på Årets lag i 1. divisjon

Mandag offentliggjorde NTB hvilke spillere som er på Årets lag i 1. divisjon. Dette er basert på NTBs spillerbørs gjennom sesongen.

Her presenteres «Årets lag i 1. divisjon», basert på NTBs spillerbørs gjennom sesongen. Tilhørende kommentar og fakta følger under hver spiller.

3-4-3-formasjon

Målvakt:

Even Barli (Ranheim)

30 kamper

39 innslupne mål

5,23 på børsen

Kommentar: Solid sisteskanse som ble hentet fra Rosenborg før 2012-sesongen. Har hatt en svært god sesong mellom stengene for Ranheim, som nok en gang skal spille opprykkskvalifisering.

Forsvar:

Simon Andreas Larsen (Start)

29 kamper

5,24 på børsen

5 mål

2 målgivende

Kommentar: Vendte hjem til Sørlandet etter fire og en halv sesong hos Vålerenga. Målet var å sørge for et tett Start-forsvar og opprykk på første forsøk. Det har den solide midtstopperen klart å bidra til.

Martin Bjørnbak (Bodø/Glimt)

28 kamper

5,39 på børsen

4 mål

0 målgivende

Kommentar: Midtstopper av eliteserieklasse. Har vært bautaen i forsvaret til suverene Glimt. Bidrar også med duellstyrke på cornere både offensivt og defensivt. Kanskje ligaens hardeste frisparkskudd.

Christian Eggen Rismark (Ranheim)

29 kamper

5,28 på børsen

2 mål

2 målgivende

Kommentar: Barnebarnet til Nils Arne Eggen har hatt sin beste sesong i Ranheim-drakten. Er i ferd med å spille seg aktuell for Eliteserien. Sterk midtstopper på et gjerrig Ranheim-lag.

Midtbane:

Espen Børufsen (Start)

29 kamper

5,41 på børsen

7 mål

6 målgivende

Kommentar: Børufsen er klubbspilleren over noen. Kontinuitetsbæreren har bidratt med råskap defensivt i tillegg til krydder offensivt. Står igjen med sju mål og seks målgivende fra sin kantposisjon. Svært viktig bidragsyter til Starts direkte opprykksplass.

Niklas Sandberg (Ull/Kisa)

26 kamper

5,60 på børsen

11 mål

10 målgivende

Kommentar: Slet med tillit i Sandnes Ulf, men har virkelig fått fart på karrieren på Jessheim. Har hatt en ellevill sesong med krempasninger og mange mål for et lag som endte høyere på tabellen enn tippet før sesongen. 11 mål og 10 målgivende er imponerende av en sentral midtbanespiller, selv om mange av bidragene kommer fra dødballer.

Ulrik Saltnes (Bodø/Glimt)

27 kamper

5,58 på børsen

13 mål

7 målgivende

Kommentar: For en sesong han har hatt. Fikk så vidt forlenget kontrakten ved nyttår og har svart med en sesong ingen i Glimt hadde sett for seg. Den solide sesongen har gjort at Glimt signerte en forlenget kontrakt med midtbanespilleren i vår. Er veldig glad i å komme på løp inn i motstanderens boks.

Kristoffer Ødemarksbakken (Ull/Kisa)

29 kamper

5,58 på børsen

26 mål

5 målgivende

Kommentar: LSK er nok glade for at de signerte Ødemarksbakken allerede i sommer. Kantspilleren har tidvis herjet i 1. divisjon og står med imponerende 12 scoringer for Kisa.

Angrep:

Endre Kupen (Florø)

23 kamper

5,50 på børsen

14 mål

1 målgivende

Kommentar: Den lille erten må aldri undervurderes. Kupen er ikke så stor av vekst, men han har alltid scoret mål i bøtter og spann på alle nivå han har fått prøve seg på. Spilte vårsesongen for Tornado Måløy i 4. divisjon i 2015. Siden har det blitt 26 mål for Florø i 2. divisjon før det ble 14 for dumpekandidaten i 1. divisjon i år. Skal ha sin del av æren for at Florø endte på en sterk 8.-plass i 1. divisjon.

Kristian Fardal Opseth (Bodø/Glimt)

30 kamper

5,79 på børsen

28 mål

4 målgivende

Kommentar: Sterk prestasjon av en spiss som har levert på dette nivået før. 28 mål er ny rekord i ligaen, men har i tillegg til alle målene også vært spillemessig god på et sterkt Glimt-lag denne sesongen.

Amahl Pellegrino (Mjøndalen)

29 kamper

5,68 på børsen

18 mål

4 målgivende

Kommentar: Målfarlig, hurtig og teknisk sterk angrepsspiller. Har drevet backene til vanvidd gjennom hele sesongen og har fått vist fram skuddfoten sin ved flere anledninger. Pellegrino er nok moden for større oppgaver nå.

Benken:

Julian Faye Lund (Levanger. 5,11), Erik Tønne (Levanger. 5,28), Mads Reginiussen (Ranheim. 5,41), Niklas Castro (Kongsvinger. 5,35), Vegard Leikvoll Moberg (Bodø/Glimt. 5,39), Kent Håvard Eriksen (Sandnes Ulf. 5,31).